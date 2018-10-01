В Умани парашютисты на высоте более 4 км установили рекорд Украины

В Умани установили рекорд Украины "Первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара".

Рекорд зафиксировали на международном фестивале воздушных шаров "Монгольфьерия. Цветущая страна", сообщается в пресс-релизе воздухоплавательного общества "Монгольфьер".

Пилоты воздушного шара подняли воздушное судно на высоту 4038 метров над уровнем моря (3878 метров над землей). А тандем парашютистов осуществил прыжок.

Достижение зафиксировано официальным представителем Национального реестра рекордов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, футбольный матч в Черкассах длился 24 часа и 1 минуту, установив рекорд Украины. Выставочный поединок в честь Дня Независимости прошел на Центральном стадионе и завершился вничью 109:109.