В Украине перекрыли дороги: что произошло

В Запорожской области ограничили движение на шести дорогах государственного значения. Это произошло из-за ухудшения погоды.

Ограничение коснется тяжеловесных и маршрутных транспортных средств с 11:00 4 января, сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook.

В частности, движение будет ограничено на следующих автомобильных дорогах государственного значения:

- М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, км 299 + 491 - км 405 + 091;

- М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (на город Таганрог), км 400 + 531 - 442 + 731 (предел: км 556 + 000 — км 604 + 086);

- Н-30 Васильевка — Бердянск, км 7 + 000 — км 143 + 000;

- Р-37 Энергодар — Васильевка, км 35 + 132 — км 74 + 479;

- Т-08-19 Бильмак — /М-14/ км 0 + 000 — км 51 + 015;

- Т-08-21 / Н-30 / — Приморск, км 0 +000 — км 36 +000.

Дорога Facebook Укравтодора

"Рекомендуем перевозчикам не выпускать транспортные средства, которые не достигли конечного пункта назначения до 12:00 4 января", — предостерегли в Укравтодоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укравтодоре предупреждали, что 4 и 5 января некоторые дороги в Украине могут перекрыть из-за сложных метеоусловий. В первую очередь, речь идет о Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.