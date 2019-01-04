В Україні перекрили дороги: що сталося

У Запорізькій області обмежили рух на шести дорогах державного значення. Це сталося через погіршення погоди.

Обмеження стосується великовагових і маршрутних транспортних засобів з 11:00 4 січня, повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору у Facebook.

Зокрема рух буде обмежений на наступних автомобільних дорогах державного значення:

— М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, км 299 + 491 — км 405 + 091;

— М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на місто Таганрог), км 400 + 531 — 442 + 731 (межа: км 556 + 000 — км 604 + 086);

— Н-30 Василівка — Бердянськ, км 7 + 000 — км 143 + 000;

— Р-37 Енергодар — Василівка, км 35 + 132 — км 74 + 479;

— Т-08-19 Більмак — /М-14/ км 0 + 000 — км 51 + 015;

— Т-08-21 /Н-30/ — Приморськ, км 0 + 000 — км 36 + 000.

Дорога Facebook Укравтодору

"Рекомендуємо перевізникам не випускати транспортні засоби, які не досягли кінцевого пункту призначення до 12:00 4 січня", — застерегли в Укравтодорі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укравтодорі попереджали, що 4 і 5 січня деякі дороги в Україні можуть перекрити через складні метеоумови. Найперше йдеться про Херсонську, Донецьку, Луганську та Запорізьку області.