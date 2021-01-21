Завдання на логіку: знайди гаманець, захований між валізами

Користувачів інтернету зацікавила головоломка на швидкість, завданням якої стало знайти захований гаманець серед відкритих валіз.

Головоломка була створена британською готельною мережею Jury's Inn. Як пише Daily mail, знайти вказаний предмет потрібно всього за пів хвилини. Спробуйте, чи зможете ви знайти гаманець, захований серед купи багажу (доскрольте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).

Потренуйте свою уважність. Джерело: Jury's Inn

Головоломка на тему подорожей добре потренує ваш мозок і уважність. Знайти гаманець із грошима буде непросто, оскільки на зображенні є відразу кілька валіз, завалених паспортами, одягом, взуттям та іншими речами.

Якщо ви з усіх сил намагаєтеся знайти гаманець, але у вас не виходить, то може пришвидшити пошуки така підказка: з потрібного гаманця визирають зелені банкноти.

Все ще спантеличені?

Зверніть увагу на ліву частину зображення і ретельно перегляньте ділянку навколо відкритої синьої валізи.

Якщо ви здалися або хочете перевірити свою здогадку, доскрольте вниз.

Відгадка на головоломку. Джерело: Jury's Inn

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова головоломка з ігристим вином змусила мережу засумніватися в логіці. На заданому зображенні потрібно було прорахувати, який із чотирьох келихів наповниться шампанським швидше за інші.

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