Найди подарки: новая головоломка озадачила сеть

Новая тематическая головоломка предлагает отыскать шесть рождественских подарков, спрятанных на уютной зимней картинке.

Интернет-магазин мебели Furniturebox создал праздничную головоломку, которая заставила хорошенько напрячься, чтобы найти упакованные в разноцветную бумагу презенты. Об этом пишет Daily mail (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

Красочная иллюстрация заполнена похожими объектами, чтобы отвлечь ваше внимание. Furniturebox

Яркая иллюстрация заполнена похожими предметами, которые, несомненно, отвлекают внимание даже самых внимательных людей с орлиным глазом.

Чтобы найти все шесть праздничных коробочек, вам понадобится в среднем 90 секунд. Засекайте время.

Если вы изо всех сил пытаетесь заметить подарки, но не можете найти ни одного, то попробуйте присмотреться к камину.

Все еще не можете их обнаружить? Некоторых можно найти прямо на коврике.

Отгадка на головоломку с подарками Furniturebox

OBOZREVATEL ранее предлагал решить задачку на логику: найди кошелек, спрятанный между чемоданами. На картинке хорошенько "запрятан" кошелек с купюрами, который тяжело отыскать среди хлама.