Найди подарки: новая головоломка озадачила сеть
Новая тематическая головоломка предлагает отыскать шесть рождественских подарков, спрятанных на уютной зимней картинке.
Интернет-магазин мебели Furniturebox создал праздничную головоломку, которая заставила хорошенько напрячься, чтобы найти упакованные в разноцветную бумагу презенты. Об этом пишет Daily mail (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).
Яркая иллюстрация заполнена похожими предметами, которые, несомненно, отвлекают внимание даже самых внимательных людей с орлиным глазом.
Чтобы найти все шесть праздничных коробочек, вам понадобится в среднем 90 секунд. Засекайте время.
Если вы изо всех сил пытаетесь заметить подарки, но не можете найти ни одного, то попробуйте присмотреться к камину.
Все еще не можете их обнаружить? Некоторых можно найти прямо на коврике.
OBOZREVATEL ранее предлагал решить задачку на логику: найди кошелек, спрятанный между чемоданами. На картинке хорошенько "запрятан" кошелек с купюрами, который тяжело отыскать среди хлама.