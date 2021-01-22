Знайди подарунки: нова головоломка спантеличила мережу

Нова тематична головоломка пропонує відшукати шість різдвяних подарунків, захованих на затишному зимовому зображенні.

Інтернет-магазин меблів Furniturebox створив святкову головоломку, яка змусила добряче напружитися, щоб знайти упаковані в різнокольоровий папір презенти. Про це пише Daily mail (проскролльте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).

Мальовнича ілюстрація заповнена схожими об'єктами, щоб відвернути вашу увагу. Furniturebox

Яскрава ілюстрація заповнена схожими предметами, які, безсумнівно, відвертають увагу навіть найуважніших людей з орлиним оком.

Щоб знайти всі шість святкових коробочок, вам знадобиться в середньому 90 секунд. Засікайте час.

Якщо ви з усіх сил намагаєтеся помітити подарунки, але не можете знайти жодного, то спробуйте придивитися до каміна.

Все ще не можете їх знайти? Деякі можна знайти прямо на килимку.

Відгадка на головоломку з подарунками Furniturebox

OBOZREVATEL раніше пропонував вирішити задачку на логіку: знайди гаманець, захований між валізами. На зображенні гарненько "захований" гаманець з купюрами, який важко відшукати серед мотлоху.