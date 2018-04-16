Более половины украинских водителей никогда не пристегивается. Специально для них на заправках продают заглушки для ремней безопасности — чтобы не пищало.

Стоит этот быдло-гаджет около 16 грн — именно во столько оценивается жизнь глупца, пренебрегающего собственной безопасностью.

Зато у 90% — икона в авто. Выходит, что имея икону и заглушку, можно не беспокоиться за свою судьбу.

Нет ничего более ужасного, чем судьба водителя, который в момент дорожного происшествия оказался не пристегнутым ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда водитель на скорости 80 км/ч совершает наезд на какое-либо неподвижное препятствие.

Спустя 0,026 секунды после удара вдавливается бампер; сила, в тридцать раз превышающая вес автомобиля, останавливает его движение на линии передних сидений, тогда как его пассажиры — если они не пристегнуты ремнями безопасности — продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км/ч.

Спустя 0,039 секунды водитель вместе с сиденьем стремительно движется вперед на 15 сантиметров.

Спустя 0,044 секунды он грудной клеткой ломает руль.

Спустя 0,050 секунды скорость падает настолько, что на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать сила тяжести, в 80 раз превышающая их собственный вес.

Спустя 0,068 секунды водитель с силой в 9 тонн ударяется о приборный щиток.

Спустя 0,092 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в переднее ветровое стекло автомобиля и получают смертельные повреждения черепа.

Спустя 0,100 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад; он уже мертв.

Спустя 0,110 секунды автомобиль начинает слегка откатываться назад.

Спустя 0,113 секунды сидящий за водителем пассажир — если он также не пристегнут — оказывается с ним на одной линии, наносит ему новый удар и одновременно сам получает смертельные повреждения.

Спустя 0,150 секунды наступает полная тишина; осколки стекла и обломки железа падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли.

Все произошло менее чем за две десятых доли секунды.