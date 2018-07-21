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Следили за волками: в США забили тревогу из-за "мутантов" из Чернобыля

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Волки из Чернобыльской зоны отчуждения могут распространить мутировавшие гены по всей Европе.

К такому предположению пришли сотрудники Миссурийского университета в США, пишет Express.

Отмечается, что как минимум один хищник отошел от зоны отчуждения на расстояние примерно в 300 км. Всего исследователи следили за 14 серыми волками при помощи установленных GPS-датчиков. 13 из них на протяжении периода слежки не выходили за пределы зоны отчуждения.

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Но пока нет доказательств, что мутированные гены распространились дальше. Кроме того, во внешних признаках исследуемых волков ученые мутаций не заметили.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине катастрофы на Черниговской АЭС подытожили, что изменилось в зоне отчуждения за год.

Объект
ЧАЭС
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