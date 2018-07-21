Следили за волками: в США забили тревогу из-за "мутантов" из Чернобыля

Волки из Чернобыльской зоны отчуждения могут распространить мутировавшие гены по всей Европе.

К такому предположению пришли сотрудники Миссурийского университета в США, пишет Express.

Отмечается, что как минимум один хищник отошел от зоны отчуждения на расстояние примерно в 300 км. Всего исследователи следили за 14 серыми волками при помощи установленных GPS-датчиков. 13 из них на протяжении периода слежки не выходили за пределы зоны отчуждения.

Но пока нет доказательств, что мутированные гены распространились дальше. Кроме того, во внешних признаках исследуемых волков ученые мутаций не заметили.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине катастрофы на Черниговской АЭС подытожили, что изменилось в зоне отчуждения за год.