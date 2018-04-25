Музей и новые правила: что изменилось в зоне отчуждения за год

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла самая трагическая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва ядерного реактора в воздух попало в десятки раз больше радиоактивных веществ, чем при взрыве бомбы в японском городе Хиросима в 1945 году. Тысячи семей в Украине, России, Беларуси навсегда оставили свои дома.

В 2016 году четвертый энергоблок накрыли новой защитной аркой, что помогло в 10 раз снизить радиационный фон возле укрытия. В самой же зоне отчуждения уровень радиации снизился минимум вдвое.

facebook / Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Сегодня 30-километровая зона вокруг атомной станции превратилась в уникальную площадку для научных исследований и внедрения современных технологий. В Припяти и Чернобыле активно развивается туризм, а нетронутая человеком природа стала домом для редких птиц и животных.

В 32 годовщину трагедии CityOboz рассказывает, что изменилось в зоне отчуждения за последний год.

Открытие заповедника

На 2/3 территории зоны отчуждения заработал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Он занимает Иванковский и Полесский районы Киевской области в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения и стал одной из крупнейших природоохранных территорий Украины.

Остальная территория – это 10-километровая зона, где расположена промышленная площадка ЧАЭС, пункты захоронения радиоактивных отходов и другие производственные объекты.

facebook.com / Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Открытие музея в Чернобыле

С 15 марта в Чернобыле для посетителей открыли музей "Зірка Полин". Здесь собраны фотографии, на которых можно проследить историю превращения зоны отчуждения из места ядерной катастрофы в зону внедрения новейших технологий и лабораторию "под открытым небом". Кроме того, на территории музея показывают уникальные кадры самых популярных для посещения мест: городов Чернобыль и Припять, градирен и объекта "Дуга".

Здание музея украшает изображение аистов – символов трагедии Полесья.

dazv.gov.ua

dazv.gov.ua

Упрощенные правила посещения ЧАЭС

С марта 2018 года побывать на Чернобыльской АЭС стало намного проще. Из-за повышенного интереса к зоне отчуждения руководство станции упростило порядок посещения территории объекта для всех желающих.

Увидеть жизнь ЧАЭС могут как украинцы, так и иностранцы. Главное – соблюдать правила радиационной безопасности и не иметь медицинских противопоказаний. Посетители могут пройтись по "золотому" коридору, попасть в различные технологические помещения, воочию увидеть щиты управления, системы защиты и другие объекты станции.

В перспективе в маршрут хотят добавить посещение таких объектов, как центральный зал одного из энергоблоков, блочный щит управления реактора № 4 (внутри "Саркофага"), выход в пространство под аркой нового безопасного конфайнмента и другие объекты.

Радиоактивная "мойка" kiev.informator.ua

Солнечная электростанция

В зоне отчуждения 10 января 2018 года закончилось строительство первой небольшой солнечной электростанции мощностью в 1 МВт. Всего в сотне метров от бывшего реактора Чернобыльской АЭС установлены 3800 фотоэлектрических панелей площадью 1,6 га.

Поскольку почва вокруг станции остается загрязненней, солнечные панели в целях безопасности закреплены на бетонных блоках, а не размещены на земле.

В дальнейших планах – установка новых солнечных панелей, ведь использовать землю в Чернобыле и Припяти иначе практически невозможно.

facebook.com / Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"

Дом для редких животных

В Чернобыльской зоне восстанавливается дикая природа. Поля здесь зарастают лесом, бывшие села и хутора превращаются в густые заросли кустарников и постепенно населяются редкими видами животных и птиц.

В зоне отчуждения поселились уникальные для Украины бурые медведи, которых та этой территории не видели около ста лет. Также здесь можно увидеть рысь, барсука, черного аиста, серого журавля, зубра и лошадь Пржевальского.

facebook / Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Местные знаменитости – лисы. Самого известного зовут Семен. У животного есть страница в соцсетях, где от его имени публикуют забавные фото и видео.

Видео: Aleksandr Sirota

Также популярен лис Микита. Он, как и его "коллега", совершенно не боится людей и любит туристов, которые подкармливают его лакомствами.

Ранее CityOboz рассказал о самых странных животных Украины.