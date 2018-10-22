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Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

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В сети показали впечатляющие фотографии соборов и храмов Киева.

Снимки опубликованы в одной из групп в Facebook Ириной Сосновской.

На фотографиях изображены Михайловский Златоверхий монастырь и Михайловский Златоверхий собор, Успенский собор Киево-Печерской лавры, Владимирский собор, Национальный заповедник "София Киевская", Софийский собор, Андреевская церковь и Кирилловская церковь.

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

По мнению пользователя соцсети, "жемчужина жемчужин" среди всех соборов и храмов в Киеве - это Кирилловская церковь.

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Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Михайловский Златоверхий монастырь

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Михайловский Златоверхий собор

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Владимирский собор

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Владимирский собор

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Национальный заповедник "София Киевская"

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Софиевский собор

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Андреевская церковь

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Кирилловская церковь

Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

Кирилловская церковь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии существует удивительный храм Минакши, который состоит из 33 000 разноцветных скульптур.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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