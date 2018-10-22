Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

В сети показали впечатляющие фотографии соборов и храмов Киева.
Снимки опубликованы в одной из групп в Facebook Ириной Сосновской.
На фотографиях изображены Михайловский Златоверхий монастырь и Михайловский Златоверхий собор, Успенский собор Киево-Печерской лавры, Владимирский собор, Национальный заповедник "София Киевская", Софийский собор, Андреевская церковь и Кирилловская церковь.
По мнению пользователя соцсети, "жемчужина жемчужин" среди всех соборов и храмов в Киеве - это Кирилловская церковь.
Михайловский Златоверхий монастырь
Михайловский Златоверхий собор
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
Успенский собор Киево-Печерской Лавры
Владимирский собор
Владимирский собор
Национальный заповедник "София Киевская"
Софиевский собор
Андреевская церковь
Кирилловская церковь
Кирилловская церковь
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