Выдающиеся соборы, церкви и храмы в Киеве: впечатляющие фото

В сети показали впечатляющие фотографии соборов и храмов Киева.

Снимки опубликованы в одной из групп в Facebook Ириной Сосновской.

На фотографиях изображены Михайловский Златоверхий монастырь и Михайловский Златоверхий собор, Успенский собор Киево-Печерской лавры, Владимирский собор, Национальный заповедник "София Киевская", Софийский собор, Андреевская церковь и Кирилловская церковь.

По мнению пользователя соцсети, "жемчужина жемчужин" среди всех соборов и храмов в Киеве - это Кирилловская церковь.

Михайловский Златоверхий монастырь

Михайловский Златоверхий собор

Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Успенский собор Киево-Печерской Лавры

Владимирский собор

Владимирский собор

Национальный заповедник "София Киевская"

Софиевский собор

Андреевская церковь

Кирилловская церковь

Кирилловская церковь

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