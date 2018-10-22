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Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

1.9тЧитати матеріал російською

В мережі показали вражаючі фотографії соборів і храмів Києва.

Знімки опубліковані в одній із груп у Facebook Іриною Сосновською.

На фотографіях зображені Михайлівський Золотоверхий монастир і Михайлівський Золотоверхий собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Володимирський собор, Національний заповідник "Софія Київська", Софійський собор, Андріївська церква та Кирилівська церква.

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

На думку користувачки соцмережі, "перлина перлин" серед всіх соборів і храмів у Києві — це Кирилівська церква.

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Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Михайлівський Золотоверхий монастир

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Михайлівський Золотоверхий собор

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Володимирський собор

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Володимирський собор

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Національний заповідник "Софія Київська"

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Софійський собор

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Андріївська церква

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Кирилівська церква

Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

Кирилівська церква

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії існує дивовижний храм Мінакші, який складається з 33 тисяч різнокольорових скульптур.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Всё создано русским народом во времена Российской Империи. Быдло к этому не имеет никакого отношения,так как кроме мазанок из говна и навоза ничего построить не способно. Ну еще гарно спивают
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