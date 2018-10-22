Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

В мережі показали вражаючі фотографії соборів і храмів Києва.

Знімки опубліковані в одній із груп у Facebook Іриною Сосновською.

На фотографіях зображені Михайлівський Золотоверхий монастир і Михайлівський Золотоверхий собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Володимирський собор, Національний заповідник "Софія Київська", Софійський собор, Андріївська церква та Кирилівська церква.

На думку користувачки соцмережі, "перлина перлин" серед всіх соборів і храмів у Києві — це Кирилівська церква.

Михайлівський Золотоверхий монастир

Михайлівський Золотоверхий собор

Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Успенський собор Києво-Печерської Лаври

Володимирський собор

Володимирський собор

Національний заповідник "Софія Київська"

Софійський собор

Андріївська церква

Кирилівська церква

Кирилівська церква

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