Видатні собори, церкви і храми у Києві: вражаючі фото

В мережі показали вражаючі фотографії соборів і храмів Києва.
Знімки опубліковані в одній із груп у Facebook Іриною Сосновською.
На фотографіях зображені Михайлівський Золотоверхий монастир і Михайлівський Золотоверхий собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Володимирський собор, Національний заповідник "Софія Київська", Софійський собор, Андріївська церква та Кирилівська церква.
На думку користувачки соцмережі, "перлина перлин" серед всіх соборів і храмів у Києві — це Кирилівська церква.
Михайлівський Золотоверхий монастир
Михайлівський Золотоверхий собор
Успенський собор Києво-Печерської Лаври
Успенський собор Києво-Печерської Лаври
Успенський собор Києво-Печерської Лаври
Успенський собор Києво-Печерської Лаври
Володимирський собор
Володимирський собор
Національний заповідник "Софія Київська"
Софійський собор
Андріївська церква
Кирилівська церква
Кирилівська церква
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