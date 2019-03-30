У Києві відреставрують відомий парк: як він буде виглядати

У Києві збираються відреставрувати відомий парк в Солом'янському районі "Орлятко".

Відповідне оновлення запропонували столичні активісти в районній державній адміністрації, передає КП "Київміськрозвиток" в Facebook.

Стан зараз

"28 березня у Солом’янській РДА, відбулася нарада з представниками РДА та активістами під головуванням Довбаня Ігоря Миколайовича. Презентували оновлений проект парку "Орлятко", який наразі передано до експертизи. Обговорювали проблеми парку та шляхи їх вирішення. Наступну зустріч з громадою району та презентацію проекту з урахуванням зауважень громади та експертизи запланували на 18.04.2018", – йдеться в повідомленні.

Судячи зі знімків, в парку хочуть облагородити дитячий майданчик, зону відпочинку біля озера, зону для вигулу собак, скейт-парк і зони для спорту, а також зробити нові доріжки та огородження.

Парк "Орлятко" розташований на місці колишнього фруктового саду "Груші". Його назвали на честь місцевого хутора, який до 1921 року ще не був у складі Києва. Цьому місцю вже більше 100 років. Загальна площа парку – 10,9 га.

Реставрацію вже намагалися проводити в 2015 році. Зокрема, було встановлено нові урни та огорожі, почищено озеро, проте стан парку на сьогоднішній день можна оцінити, як "втомлений".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали кадри ремонтних робіт на Шулявському мосту в Києві, який був перекритий 18 березня.

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