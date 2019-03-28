"Руки отрубить!" Поступок вандалов в Киеве разозлил сеть

На одной из улиц Киева вандалы уничтожили несколько столбиков, которые установили для разграничения движения.

Так, на улице Смоленской делиниаторы простояли только несколько дней. Фото опубликовал "Типичный Киев" в Facebook.

Делиниаторами в Киеве разграничили уже ряд улиц и огородили островки безопасности, которые автомобилисты незаконно превращают в стихийные стоянки. Столбцы устанавливают, чтобы сделать передвижение по городу более безопасным.

"Бетонные нужно заливать с шипами", "Руки отрубить! Или хотя бы по пальцу за каждый столбик", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали, как проводятся работы по возведению нового Шулявского путепровода в Киеве.

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