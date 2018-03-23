Секс-отель Cherry Twins

В Киеве открылся отель для занятий сексом и ролевыми играми Cherry Twins.
Номера пространства для любви декорированы и оснащены специальной тематической мебелью, сексуальными игрушками и другой атрибутикой для любовных игр.
Создатели утверждают, что "лавспейс" призван помочь раскрепоститься, разнообразить сексуальную жизнь и даже сохранить отношения.
Камера пыток
Камера пыток
В отеле представлены номера в разной стилистике — "Будуар королевы", "Школьный класс", "Кабинет врача", "Гарем", "Доминация", "Готика" и "Камера пыток".
Будуар королевы
Будуар королевы
Гарем
Номер в отеле можно арендовать на срок от трех часов и на всю ночь.
Готика
Доминация
Кабинет врача
Школьный класс
При этом постояльцами лавспейса могут быть только лица от 21 года.
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