Секс-готель Cherry Twins

У Києві відкрився готель для занять сексом і рольовими іграми Cherry Twins.

Номери простору для любові декоровані і оснащені спеціальними тематичними меблями, сексуальними іграшками та іншою атрибутикою для любовних ігор.

Творці стверджують, що "лавспейс" покликаний допомогти урізноманітнити сексуальне життя і навіть зберегти відносини.

Камера тортур

Камера тортур

У готелі представлені номери в різній стилістиці - "Будуар королеви", "Шкільний клас", "Кабінет лікаря", "Гарем", "Домінація", "Готика" і "Камера тортур".

Будуар королеви

Будуар королеви

Гарем

Номер в готелі можна орендувати на термін від трьох годин і на всю ніч.

Готика

Домінація

Кабінет лікаря

Шкільний клас

При цьому постояльцями лавспейсу можуть бути тільки особи від 21 року.