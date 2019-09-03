Популярный курорт Украины атаковали огромные медузы. Видео

Популярный украинский курорт Азовского моря Кирилловку в Запорожской области атаковали огромные медузы.

Видео с обитателями появилось в Instagram. Кадры сняли отдыхающие.

Подходят медузы к самому берегу, доставляя неприятности туристам, которые отдыхают на море в бархатный сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экологов, медуз в Азовском море действительно стало больше, потому что повысилась соленость.

Напомним: недавно местные жители пожаловались на то, что Кирилловка рискует оказаться на грани экологической катастрофы.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

Экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Также недавно в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

Отмечается, что деятельность мэра Мелитополя на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

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