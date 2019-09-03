Популярний курорт України атакували величезні медузи. Відео

Популярний український курорт Азовського моря Кирилівку в Запорізькій області атакували величезні медузи.

Відео з морськими мешканцями з'явилося в Instagram. Кадри зняли відпочивальники.

Підходять медузи до самого берега, доставляючи неприємності туристам, які відпочивають на морі в оксамитовий сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами екологів, медуз в Азовському морі дійсно стало більше, тому що підвищилася солоність.

Нагадаємо: нещодавно місцеві жителі поскаржилися на те, що Кирилівка ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут майже 500.

Екологічні проблеми не вирішені до цього дня, про що неодноразово повідомляли в ЗМІ. Як результат, за вказаним фактом ГУ Національної поліції в Запорізькій області в липні цього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

Також нещодавно до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі й про їхнього сільського голову Івана Малєєва.

Також надійшло вже декілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей" у Мелітополі та Кирилівці. В поле зору потрапили міський голова Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

Зазначається, що діяльність мера Мелітополя протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

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