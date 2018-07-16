Гигантские медузы испугали отдыхающих на запорожском курорте

В Бердянске Запорожской области заметили огромных ядовитых корнеротов, которых более 20 лет не было у побережья.

"Желейные зонтики" сначала пугали людей в воде, а потом их массово выкинуло на берег", - сообщает "КП в Украине".

Туристы начали переживать, безопасно ли заходить в воду. "Мы утром пришли на пляж и не поверили глазам – весь песок был усеян мертвыми медузами невероятных размеров, не меньше пятилитрового ведра. - рассказала отдыхающая из Днепра Татьяна. – Неприятно ходить и страшно, может, в воду что-то токсичное выбросили".

Ученые убеждают, что заходить в море не страшно, а вот трогать самих медуз не желательно, можно получить ожог.

"Медуз в Азовском море действительно стало больше, потому что повысилась соленость. - объясняет эколог Василий Яровой, – Например, на Бердянском побережье их было очень много в 70-80-е годы, когда соленость моря составляла 14 промилле. Исчезли медузы в 90-х, когда море начало опресняться до 10-9,5 промилле и так продолжалось больше 20 лет".

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По его словам, сейчас соленость начала расти и практически достигла значения 40-летней давности, это идеальная среда обитания для медуз.

Отметим, главная опасность для человека кроется в кружевных лопастях, проще говоря – щупальцах. Именно там расположены ядовитые клетки, которые способны вызвать аллергическую реакцию.

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