Харьковский исторический музей имени М. Ф. Сумцова - один из крупнейших музеев Украины. Ежегодно он принимает более 200 000 посетителей, а уникальная фондовая коллекция насчитывает более 330 000 предметов.

facebook.com/museum.kh.ua

На девяти тематических выставках можно получить исчерпывающую информацию об истории края со времен каменного века (палеолита) до современности. Также в музее хранится единственный в Украине гетманский флаг XVII века, принадлежавший Ивану Мазепе и еще двум гетманам.

facebook.com/museum.kh.ua

Снаружи рядом с музеем тоже интересно - вокруг здания размещена постоянная выставка военной техники, а также половецкие каменные статуи.

facebook.com/museum.kh.ua

Адрес: ул. Университетская, 5. Режим работы: со вторника по воскресенье с 9:30 до 17:00.

В рамках проекта "В музее с семьей" каждую третью субботу месяца с 10:00 до 12:00 для семейных пар и семей с детьми - бесплатный вход во все залы!