Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова - один з найбільших музеїв України. Щорічно він приймає понад 200 000 відвідувачів, а унікальна фондова колекція налічує понад 330 000 предметів.

facebook.com/museum.kh.ua

На дев'яти тематичних виставках можна отримати вичерпну інформацію про історію краю з часів кам'яного віку (палеоліту) до сучасності. Також в музеї зберігається єдиний в Україні гетьманський прапор XVII століття, що належав Івану Мазепі та ще двом гетьманам.

facebook.com/museum.kh.ua

Зовні поруч з музеєм теж цікаво - навколо будівлі розміщена постійна виставка військової техніки, а також половецькі кам'яні статуї.

facebook.com/museum.kh.ua

Адреса: вул. Університетська, 5. Режим роботи: з вівторка по неділю з 9:30 до 17:00.

В рамках проекту "У музеї з сім'єю" кожну третю суботу місяця з 10:00 до 12:00 для сімейних пар і сімей з дітьми - безкоштовний вхід в усі зали!