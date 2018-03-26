Городской рынок еды в Одессе

Гастромаркет "Городской рынок еды" - постоянно действующее пространство, которое собрало под одной крышей почти 20 заведений: кафе и рестораны, бары и даже концертная площадка. Здесь можно попробовать блюда итальянской, греческой, одесской, еврейской, вьетнамской и американской кухонь, а также выпить лимонад или коктейль.

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"Рынок" расположился в здании 1912 года, где ранее находился Одесский коммерческий банк. В новом дизайне постарались сохранить старинный антураж, но при этом сделать все в простом и сдержанном стиле лофт.

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Поесть можно в самом рынке или взять еду с собой. Также можно купить домой рыбу, морепродукты, свежую выпечку и алкоголь.

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Адрес: г. Одесса, ул. Ришельевская, 9А.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.