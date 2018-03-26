Міський ринок їжі в Одесі

Гастромаркет "Міський ринок їжі" - постійно діючий простір, який зібрав під одним дахом майже 20 закладів: кафе і ресторани, бари і навіть концертний майданчик. Тут можна скуштувати страви італійської, грецької, одеської, єврейської, в'єтнамської та американської кухонь, а також випити лимонад чи коктейль.

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"Ринок" розташувався в будівлі 1912 року, де раніше знаходився Одеський комерційний банк. У новому дизайні постаралися зберегти старовинний антураж, але при цьому зробити все в простому і стриманому стилі лофт.

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Поїсти можна в приміщенні самого ринку або взяти їжу з собою. Також можна купити додому рибу, морепродукти, свіжу випічку і алкоголь.

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Адреса: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 9А.

Режим роботи: щодня з 10:00 до 23:00.