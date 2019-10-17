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"Дикари!" В Запорожье устроили бойню возле секонд-хенда. Видео

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В Запорожье толпа горожан атаковала магазин дешевой одежды секонд-хенд. Люди собрались у дверей еще до его открытия.

После того, как им разрешили войти, топа агрессивно стала протискиваться в двери. Побоище сняли на видео и опубликовали в паблике "Это Запорожье" в Instagram.

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В сети с удивлением отреагировали на видео, назвав народ стадом и дикарями.

"Дикари!" В Запорожье устроили бойню возле секонд-хенда. Видео

Скриншот

"Дикари!" В Запорожье устроили бойню возле секонд-хенда. Видео

Скриншот

"Дикари!" В Запорожье устроили бойню возле секонд-хенда. Видео

Скриншот

"Дикари!" В Запорожье устроили бойню возле секонд-хенда. Видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из гипермаркетов Самары (Россия) устроили распродажу и предлагали купить напольные весы всего за 99 рублей (около 37 грн). Десятки людей устроили настоящую давку из-за такой скидки.

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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так это 73%!
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
ну и где укроботы?
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Тюпель Автондил, Как это где за сэконд-хэнд бои ведут)))
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