"Дикари!" В Запорожье устроили бойню возле секонд-хенда. Видео

В Запорожье толпа горожан атаковала магазин дешевой одежды секонд-хенд. Люди собрались у дверей еще до его открытия.
После того, как им разрешили войти, топа агрессивно стала протискиваться в двери. Побоище сняли на видео и опубликовали в паблике "Это Запорожье" в Instagram.
В сети с удивлением отреагировали на видео, назвав народ стадом и дикарями.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из гипермаркетов Самары (Россия) устроили распродажу и предлагали купить напольные весы всего за 99 рублей (около 37 грн). Десятки людей устроили настоящую давку из-за такой скидки.
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