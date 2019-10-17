"Дикуни!" У Запоріжжі влаштували бійню біля секондхенду. Відео

У Запоріжжі натовп містян атакував магазин вживаного одягу секондхенд. Люди зібралися біля дверей ще до його відкриття.

Після того, як їм дозволили увійти, натовп агресивно почав протискуватися у двері. Побоїще зняли на відео і виклали у пабліку "Це Запоріжжя" в Instagram.

У мережі з подивом відреагували на відео, назвавши народ стадом і дикунами.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з гіпермаркетів Самари (Росія) влаштували розпродаж і пропонували купити підлогові ваги всього за 99 рублів (близько 37 грн). Десятки людей влаштували справжню тисняву через таку знижку.

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