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"Дикуни!" У Запоріжжі влаштували бійню біля секондхенду. Відео

2.8т Читати матеріал російською

У Запоріжжі натовп містян атакував магазин вживаного одягу секондхенд. Люди зібралися біля дверей ще до його відкриття.

Після того, як їм дозволили увійти, натовп агресивно почав протискуватися у двері. Побоїще зняли на відео і виклали у пабліку "Це Запоріжжя" в Instagram.

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У мережі з подивом відреагували на відео, назвавши народ стадом і дикунами.

"Дикуни!" У Запоріжжі влаштували бійню біля секондхенду. Відео

Скріншот

"Дикуни!" У Запоріжжі влаштували бійню біля секондхенду. Відео

Скріншот

"Дикуни!" У Запоріжжі влаштували бійню біля секондхенду. Відео

Скріншот

"Дикуни!" У Запоріжжі влаштували бійню біля секондхенду. Відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з гіпермаркетів Самари (Росія) влаштували розпродаж і пропонували купити підлогові ваги всього за 99 рублів (близько 37 грн). Десятки людей влаштували справжню тисняву через таку знижку.

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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Как то на раисе давали бесплатно еду так пару бабок затоптали
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Zp - культурная столица Запорожской области.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Твари свидомитые,дети гор.
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