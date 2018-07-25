Весь покрытый мусором,абсолютно весь... Летом берег Днепра - это место, где отдыхают сотни тысяч киевлян и гостей столицы. Но все мы заметили, что уже с начала июля река цветом напоминает абсент, а консистенцией - густую сметану.

Если кратко описать суть проблемы, то Днепр "цветёт". Точнее, цветут цианофиты - растения, которые спят на дне водоемов зимой, а летом, в результате повышения температуры воздуха и загрязнения воды, начинают активно заниматься фотосинтезом и выделять токсичные вещества.

Плюс - сброс фосфатов в реку вместе со сточными водами и огромное количество мусора, которое превращает реку в свалку. А мы бы не хотели такого будущего для главной артерии страны.

Есть вещи на которые может повлиять государство: например, запретив использование фосфатных моющих средств, которые пагубно влияют на состояние воды в Днепре и сделав реконструкцию ГЭС.

Но есть вещи, которые подвластны и рядовым горожанам. Первое и главное - не мусорить! Горы пластиковых бутылок, пакетов и других отходов - это "приятный" бонус для речки от отдыхающих.

Но даже мусор - это не приговор! Как с ним бороться? За идеями можно обратиться к европейским коллегам.

В Роттердаме существует фонд Recycled Island, который занимается тем, что достает мусор из рек. После этого тонны пластика и пленки служат основой для создания плавучего парка. Это водные ландшафты площадью 140 кв. м, из этих же отходов.

Ловушка для мусора, Роттердам

Помимо борьбы с опасностями загрязнения водных ресурсов с помощью пластика, такие парки полезны и для экосистемы реки. Острова-парки предоставляют подходящую среду обитания для организмов гидросферы.

Острова из мусора в Роттердаме

Кроме того, фондом были созданы ловушки для мусора, которые захватывают пластик с реки, используя ее естественный поток и удерживая весь мусор в специальном резервуаре. Сформирован принцип: все можно переработать. Даже мусор из реки стал ценным материалом для ландшафтных сооружений.

Основная цель работы таких организаций - очистка реки от пластика и повторное его использование. Выглядит интересно и в наших условиях может быть использовано как дополнительная возможность очистить реку и развить водную инфраструктуру.

Острова из мусора в Роттердаме

В Копенгагене водное пространство используют также как дополнительное место развития экологической развлекательной инфраструктуры. Так, там были сформированы плавучие платформы для отдыха, фестивалей и, можно сказать, жизни в будущем.

Эти создали Маршалл Блечер и Fokstrot с целью показать новый тип общественного пространства в гаванях. Проект назван Ø1, в честь датского однобуквенного слова для обозначения острова. Открыт для всех и используется для наблюдений за ночным звездным небом, купания, рыбалки и даже барбекю.

Плавучие платформы в Копенгагене - это площадки 25 кв. м, где в центре растет дерево липы, а сама конструкция построена вручную с использованием традиционных деревянных технологий.

Деревянная платформа в Копенгагене

Как устроена деревянная платформа в Копенгагене

Такие островки-отдыха - это интерактивные мобильные пространства, где можно проводить массовые мероприятия, фестивали или использовать их как места для рыбалки, сцен, саун и даже кафе. Также плотина является фильтром для воды и безвредна для водных масс.

Деревянная платформа в Копенгагене

Для Киева развитие подобных развлекательных элементов - важный и ответственный шаг. Днепр как водное пространство имеет большой потенциал для превращения берегов, пляжей и водной глади в экологически чистые ивент-площадки, главной целью которых должно быть очищение реки от мусора и сохранение окружающей среды.

Острова из мусора, плавающие деревянные платформы для мероприятий - это инновации, к которым надо присматриваться и делать подобное и у нас.