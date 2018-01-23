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Бригада ВСУ покинула Донбасс: опубликованы трогательные фото возвращения

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В сети показали возвращение 128-й горно-пехотной бригады ВСУ, которая вышла с Донбасса в полном составе.

Фото и видео публикуют очевидцы.

Подразделения вернулись в воинские части, которые базируются на Закарпатье, сообщает "Мукачево.нет".

Выведение бригады на восстановление началось 20 января. Точное место дислокации в АТО военные не называют, отмечая, что это район Попасной, Зайцева, Горловка, Торецка, то есть Донецкая и Луганская области.

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128-я отдельная горно-пехотная бригада является одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины - дислоцируется по всей Закарпатской области со штабом в Мукачево.

Как сообщал "Обозреватель", 21 января из зоны АТО в полном составе была выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой области
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