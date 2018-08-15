"Їсть шийки": в мережі показали нічного "захисника" України на Донбасі

Українських військових 72-ї бригади і в періоди затишшя, і під час обстрілів супроводжує бойовий сич.

Птаху вже виповнилося два роки, а звуть його - Вінні. Сова живе з командиром одного з батальйонів. "Він обожнює (їсти) мишей і ненавидить терористів, які особливо сильно обстрілюють наші позиції в його улюблена пору доби - вночі", - пишуть на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

Вінні живе разом із військовими з 2016-го року.

"Він завжди з нами: і в бліндажі під обстрілами, і на полігоні, і в мирних містах. Зараз немає можливості замовляти йому мишок, тому годуємо сича подрібненими курячими шиями", - розповідають в бригаді.

Історія про бойового сича Вінні шалено сподобалася користувачам мережі. Про це вони написали в коментарях до публікації.

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