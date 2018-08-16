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КияниМедОбоз

Ночная буря обрушила известное здание в центре Киева: появились фото и видео

5.4тЧитать новость на украинском

Ночная буря в центре Киева сильно разрушила здание бывшего Центрального гастронома по адресу Крещатик, 40/1 (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Об этом сообщило издание "Информатор". Как стало известно, со здания сорвало баннер, которым остатки дома прикрывались после масштабного пожара в 2017 году. Также непогода разрушила часть фасада, повалила ограждения вокруг заброшенной постройки.

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Коммунальщики начали разбирать завалы около 4 утра. В обрушении здания никто не пострадал. На месте работает спецтехника, а пешеходную зону вокруг заброшенного гастронома оградили лентами.

Источник всех фото - "Информатор"

"Мы вызвали владельцев здания, было совещание. Во-первых, собственники несут уголовную ответственность за то, что может происходить с их строением. Во-вторых, мы систематически и регулярно обращаемся к таким владельцам домов с требованием привести здания в надлежащее техническое состояние. Ведется учет таких домов. Однако административно повлиять на ситуацию очень трудно, проблема системная", — сказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла сильная гроза. Жители столицы наблюдали яркую молнию, сильный дождь и град размером с перепелиное яйцо.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
климатическое оружие путена в действии!
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