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КияниМедОбоз

Нічна буря завалила відому будівлю в центрі Києва: з'явилися фото і відео

7.7тЧитати новину російською

Нічна буря у центрі Києва відчутно поруйнувала будівлю колишнього Центрального гастроному за адресою Хрещатик, 40/1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про це повідомило видання "Інформатор". Як стало відомо, з будівлі зірвало банер, яким залишки будинку прикривали після масштабної пожежі у 2017 році. Також негода зруйнувала частину фасаду, повалила огорожі навколо занедбаної споруди.

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Комунальники почали розбирати завали близько 4 ранку. Через завал будівлі ніхто не постраждав. На місці працює спецтехніка, а пішохідну зону навколо закинутого гастроному огородили стрічками.

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

"Ми викликали власників будівлі, була нарада. По-перше, власники несуть кримінальну відповідальність за те, що може відбуватися з їхньою будівлею. По-друге, ми систематично й регулярно звертаємося до таких власників будинків із вимогою привести будівлі в належний технічний стан. Ведеться облік таких споруд. Однак адміністративно вплинути на ситуацію дуже важко, проблема системна", – сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила сильна гроза. Жителі столиці спостерігали яскраву блискавку, сильний дощ і град розміром із перепелине яйце.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
климатическое оружие путена в действии!
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