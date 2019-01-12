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Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

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В сети появились фото зимнего и опустевшего Киева, сделанные под покровом ночи.

"Информатор" поделился сказочными снимками из центра украинской столицы с одинокими фонарями, гирляндами и фарами машин.

"Столица обрела цвет рубина — кристалла, ограненного настоящим мастером. Столица отгуляла главные праздники и замерла от усталости", – сказано в описании к фотографиям.

Новости
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Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Зимний Киев: в сети появились сказочные фото ночного города

informator

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото зимнего города Мукачево, который расположен на реке Латорица.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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