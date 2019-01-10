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Зимний Львов: в сети появились яркие фото города

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Львов - один из самых популярных украинских городов. Количество туристов, которые посещают этот город сложно посчитать, а очереди в кафе и рестораны мало кого могут удивить.

Зимой во Львове высокий сезон. Забронировать жилье за несколько недель до Нового года невозможно, как собственно и купить билеты на поезд. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят улицы Львова зимой.

Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
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Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
Зимний Львов: в сети появились яркие фото города
Зимний Львов: в сети появились яркие фото города

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились фото зимнего Мукачево. Город, который расположен на реке Латорица, засыпало снегом, что сделало местные пейзажи красочными и яркими.

Тема
Lviv.City
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