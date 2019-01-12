Ми на Facebook
МоваЯзык
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

1.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися фото зимового і спорожнілого Києва, які було зроблено під покровом ночі.

"Інформатор" поділився казковими знімками з центру української столиці зs самотніми ліхтарями, гірляндами і фарами машин.

"Столиця здобула колір рубіна — кристала, ограненного справжнім майстром. Столиця відгуляла головні свята і завмерла від втоми", – йдеться в описі до фотографій.

Новини
Зимовий Львів: у мережі з'явилися яскраві фото міста
Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

informator

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото зимового міста Мукачево, що розташовано на річці Латориця.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги