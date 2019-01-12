Зимовий Київ: в мережі з'явилися казкові фото нічного міста

У мережі з'явилися фото зимового і спорожнілого Києва, які було зроблено під покровом ночі.

"Інформатор" поділився казковими знімками з центру української столиці зs самотніми ліхтарями, гірляндами і фарами машин.

"Столиця здобула колір рубіна — кристала, ограненного справжнім майстром. Столиця відгуляла головні свята і завмерла від втоми", – йдеться в описі до фотографій.

informator

informator

informator

informator

informator

informator

informator

informator

informator

informator

informator

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото зимового міста Мукачево, що розташовано на річці Латориця.

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