"Жарко и пахнет ногами": как американка проехалась в украинском плацкарте

Волонтер корпуса мира, американка Кети Джонс проехалась в плацкарте поезда из Киева в Черновцы.

Своими впечатлениями от поездки она поделилась в видеоблоге. "В принципе, это как в купе, но без стен, и здесь гораздо жарче. И здесь пахнет словно ногами", - отметила она.

Девушка ехала на верхней полке. "Как только вы сюда попадаете, вам желательно застелить свою постель, потому что это сделать будет сложнее, когда все придут и сядут на нижней полке", - советует Кети.

По ее словам, идти через вагон, когда все спят – это как будто идти через лабиринт: ноги, руги и другое свисает со всех боков.

"Это сложно описать, но спать в одном вагоне с приблизительно 60 людьми – это, бесспорно, опыт. Поездка не была бы такая плохая, если бы они просто включили кондиционер. В этих вагонах очень жарко. В целом третий класс не такой уж и плохой", - заключила она.

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