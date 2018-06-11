"Жарко і пахне ногами": як американка проїхалася в українському плацкарті

Волонтер Корпусу миру, американка Кеті Джонс проїхалася в плацкарті поїзда з Києва до Чернівців.

Своїми враженнями від поїздки вона поділилася у відеоблозі. "В принципі, це як в купе, але без стін, і тут набагато спекотніше. І тут пахне немов ногами", - зазначила вона.

Дівчина їхала на верхній полиці. "Як тільки ви сюди потрапляєте, вам бажано застелити своє ліжко, тому що це зробити буде складніше, коли всі прийдуть і сядуть на нижній полиці", - радить Кеті.

За її словами, йти через вагон, коли всі сплять - це ніби йти через лабіринт: ноги, руги і інше звисає зі всіх боків.

"Це складно описати, але спати в одному вагоні з приблизно 60 людьми - це, безперечно, досвід. Поїздка не була б така погана, якби вони просто включили кондиціонер. У цих вагонах дуже жарко. В цілому третій клас не такий вже й поганий", - додала вона.

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