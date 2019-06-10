Зелене море в Одесі змінило колір: з'явилося відео

В Одеській області та в самій Одесі Чорне море, яке недавно позеленіло, повернуло звичний колір.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Відзначається, що це сталося через сильні хвилі, проте, за словами біологів, як тільки на море стане спокійнішим, водорості знову підійдуть до берега (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Так, причиною цвітіння води є розмноження у воді мікроскопічних організмів – ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини.

Ілюстрація. Зелене море topnews.odessa.ua

Розмножуватися шаленими темпами вони почали через рясні дощі та спеку. Офіційно міська влада купатися в морі не заборонила, проте екологи не радять цього робити, адже при контакті зі шкірою можливий розвиток алергічних реакцій.

Небезпечні ці бактерії і для морської флори та фауни. Якщо припливи біогенних елементів триватимуть, а температура води й надалі буде збільшуватися, то можливе виникнення нестачі повітря у воді.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які негативні ефекти можуть спостерігатися при контакті із зараженою водою.

До цьго в Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах. Еколог Олександр Соколенко заявив, що зелене Чорно море – наслідки забруднення, а також пояснив, чого побоюватися.

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