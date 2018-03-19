Застрял в вентиляции: в Киеве спасли енота

В Киеве в многоэтажном жилом доме на Печерске волонтеры достали из вентиляции енота.

"Енота недавно привезли в новую квартиру, он был напуган при перевозке, и, когда в его комнату открыли дверь, неожиданно для его владельцев, выскочил и влез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда в вентиляционный канал", - говорится на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Жители квартиры оперативно вызвали команду спасения животных: енот не успел уйти по вентиляции в центральный канал.

Поскольку квартира находится на 17-м этаже, шансов на выживание в центральном канале было немного.

Спасатели заблокировали проход за пределы квартиры и при помощи перфоратора сделали отверстие в стене, через которое и извлекли енота.

Тот был сильно напуган и кусался. После спасения животное вернули в свою комнату.

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