Тоже любит бутерброды: в Чернобыле встретили еще одного ручного лиса

В сети показали лиса из чернобыльской зоны отчуждения, который любит бутерброды так же, как и знаменитый лис Микита.

Фотографии животного опубликовал Дмитрий Антонюк на своей странице в Facebook.

Лис ручной и не боится подходить близко к незнакомым людям.

Дмитрий уточнил, что снимки сделаны перед ЧАЭС.

Отметим, дикие животные временами выбегают из леса к туристам и просят еду.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на видео попал житель чернобыльской зоны отчуждения.