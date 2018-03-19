Тоже любит бутерброды: в Чернобыле встретили еще одного ручного лиса

В сети показали лиса из чернобыльской зоны отчуждения, который любит бутерброды так же, как и знаменитый лис Микита.
Фотографии животного опубликовал Дмитрий Антонюк на своей странице в Facebook.
Лис ручной и не боится подходить близко к незнакомым людям.
Дмитрий уточнил, что снимки сделаны перед ЧАЭС.
Отметим, дикие животные временами выбегают из леса к туристам и просят еду.
Как сообщал "Обозреватель", ранее на видео попал житель чернобыльской зоны отчуждения.
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