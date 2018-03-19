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Тоже любит бутерброды: в Чернобыле встретили еще одного ручного лиса

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В сети показали лиса из чернобыльской зоны отчуждения, который любит бутерброды так же, как и знаменитый лис Микита.

Фотографии животного опубликовал Дмитрий Антонюк на своей странице в Facebook.

Лис ручной и не боится подходить близко к незнакомым людям.

Дмитрий уточнил, что снимки сделаны перед ЧАЭС.

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Отметим, дикие животные временами выбегают из леса к туристам и просят еду.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на видео попал житель чернобыльской зоны отчуждения.

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