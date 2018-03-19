Застряг в вентиляції: в Києві врятували єнота

У Києві в багатоповерховому житловому будинку на Печерську волонтери дістали з вентиляції єнота.

"Єнота недавно привезли в нову квартиру, він був наляканий при перевезенні, і, коли в його кімнату відкрили двері, несподівано для його власників, вискочив і вліз в сантехнічний люк для обслуговування труб, а звідти в вентиляційний канал", - йдеться на сторінці Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Жителі квартири оперативно викликали команду порятунку тварин: єнот не встиг піти по вентиляції в центральний канал.

Оскільки квартира знаходиться на 17-му поверсі, шансів на виживання в центральному каналі було небагато.

Рятувальники заблокували прохід за межі квартири і за допомогою перфоратора зробили отвір в стіні, через який і витягли єнота.

Той був сильно наляканий і кусався. Після порятунку тварина повернули в свою кімнату.

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