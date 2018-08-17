"Запах жуткий": в Виннице рассказали, как людей кормили гнилым мясом

В Виннице начали проверять киоски с уличной едой. Многих предпринимателей привлекли к административной ответственности из-за антисанитарии в точках продажи, отсутствия любых разрешительных документов и санитарных книжек у сотрудников.

В ларьках изъяли множество продуктов: мясо, хлеб, соусы на основе яиц, так как они хранились без холодильников при температуре в киосках +30С, пишет Gazeta.ua.

"Четыре точки продажи уличной еды проверили на рынке "Урожай". Еще две на автовокзале "Западный". Сняли с реализации 20 килограмм сырья без документов, подтверждающих качество и безопасность. Это куриное мясо и говяжий фарш. Снято 10 килограмм готовой продукции. Это отбивные, шашлык, лаваш. Еще 10 литров соуса, изготовленные на основе яиц и майонеза. Все продукты предприниматель должен сам утилизировать и прислать письмо, куда он их дел", - рассказывает начальник винницкой городской Госпродпотребслужбы Ирина Односталко.

Отмечается, что во всех проверенных точках продаж не было никаких согласованных документов по ассортименту продукции в Госпродпотребслужбе.

"Они себе сами пооткрывались и в антисанитарных условиях торгуют чем хотят. Кто-то покупает товар на рынке. Одни проговорились, что везут из Одессы уже замаринованное мясо. Все оно без документов. Оно тухлое, с таким запахом, страшным. Говорят, что в уксусе мочат и никто еще не отравился", - отметила чиновница.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из заведений Одессы посетительницу за ногу укусила крыса. По словам дочери пострадавшей, инцидент произошел, когда ее мама сидела на террасе "Олио Пицца" на Гаванной улице.