"Запах страшний": у Вінниці розповіли, як людей годували гнилим м'ясом

У Вінниці почали перевіряти кіоски з вуличною їжею. Багатьох підприємців притягнули до адміністративної відповідальності через антисанітарію в точках продажу, відсутність будь-яких дозвільних документів і санітарних книжок у працівників.

У кіосках вилучили безліч продуктів: м'ясо, хліб, соуси на основі яєць, оскільки вони зберігалися без холодильників при температурі в кіосках +30С, пише Gazeta.ua.

"Чотири точки продажу вуличної їжі перевірили на ринку "Урожай". Ще два на автовокзалі "Західний". Зняли з реалізації 20 кілограм сировини без документів, які підтверджують якість та безпечність. Це куряче м'ясо та яловичий фарш. Знято 10 кілограм готової продукції. Це відбивні, шашлик, лаваш. Ще 10 літрів соусу, які виготовлені на основі яєць та майонезу. Усе підприємець має сам утилізувати і прислати листа, куди він його подів", - розповідає начальник вінницької міської Держпродспоживслужби Ірина Односталко.

Відзначається, що в усіх перевірених точках продажу не було жодних погоджених документів щодо асортименту продукції у Держпродспоживслужбі.

"Вони собі самі повідкривалися і в антисанітарних умовах торгують чим хочуть. Хтось купує товар на ринку. Одні проговорилися, що везуть з Одеси вже замариноване м'ясо. Все воно без документів. Воно тухле, з таким запахом, що страшне. Кажуть, що в оцеті мочать і ніхто ще не отруївся", - зазначила чиновниця.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в одному із закладів Одеси відвідувачку за ногу вкусила щур. За словами дочки потерпілої, інцидент стався, коли її мама сиділа на терасі "Оліо Піца" на Гаванній вулиці.