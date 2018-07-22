Закрыть окна и спрятаться: жителей Киева предупредили о буре

В Киеве в ближайшее время ожидаются грозы, а также шквалы 15-20 м/с.

Как предупредили в Украинском гидрометцентре, также 22 июля в столице будет переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура около 25 °.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в воскресенье, 22 июля, сухая погода ожидается только на юге. Всю остальную территорию вновь накроют дожди и грозы.