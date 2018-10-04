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Зачатие Иоанна Предтечи 2018: что нельзя делать в этот день

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Зачатие Иоанна Предтечи - это праздник в Православной Церкви, который установлен в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи (именуемого также Крестителем).

На службе положено чтение Евангелия от Луки, 2 зачала (содержащее рассказ о явлении ангела праведному Захарии) и послания к Галатам, 210 зачала. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что нельзя делать в этот день.

Зачатие Иоанна Предтечи 2018: что нельзя делать в этот день

Зачатие Иоанна Предтечи: история праздника

В Палестине жили праведные священник Захария и его жена Елисавета. Они соблюдали заповеди Господа, но были бездетны. Однажды, когда Захария был отправился в храм Иерусалимский, он увидел ангела Божьего, который стоял по правую сторону кадильного жертвенника.

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"Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и назовешь его Иоанн", - сказал Ангел.

Но Захария не поверил его и был наказан немотой. Когда пророчество исполнилось и Елисавета родила Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, Захария вновь смог говорить.

Зачатие Иоанна Предтечи 2018: что нельзя делать в этот день

Зачатие Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день

Как и в любой другой праздник, в этот день нельзя ругаться и сквернословить. Заниматься работой тоже не стоит.

Зачатие Иоанна Предтечи 2018: что нельзя делать в этот день

Тропарь

Первее нераждающая неплоды возвеселися, се бо зачала еси Солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть, хотяй родитися.

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