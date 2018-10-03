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Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

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В курортном поселке Санжейка Одесской области в среду, 3 октября, произошел масштабный оползень - огромный участок земли грозит обрушиться прямо на прибрежную зону.

В райгосадминистрации Овидиопольского района уточнили, что в поселке обвалился почти километровый участок склона, пишет "Думская.net". Также на YouTube опубликовали видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

В настоящее время решается вопрос об ограждении опасной территории и дальнейшем плане действий, так как присутствует риск увеличения площади оползня. Угрозы для обрушения зданий пока нет.

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

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Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

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Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

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Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

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Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Обвалился километровый участок: в курортном поселке Одесской области произошло ЧП

Фото с места происшествия

Думская.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2018 года в десяти километрах от курортного города Южный Одесской области произошел масштабный оползень. Часть склона внезапно обвалилась прямо в море.

Тема
Odesa.City
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