Юный музыкант собирает толпы поклонников на курорте в Украине: видео 

В Бердянске Запорожской области 5-летний барабанщик Марк Косинский собирает толпы слушателей на улице.

Как говорится в сюжете "ПроБердянск", музыкант настолько хорошо играет, что некоторые слушатели не верят и думают, что это фонограмма.

"Он начал барабанит в три года. Правда, тогда он брал в руки все, что близко лежало, и стучал по всему — зубными щетками по тазику, по кружке, по банкам для детского питания и так далее. Так как я сам музыкант, я услышал, что он стучит не просто так, что у него очень хороший слух. Поэтому я купил ему вначале игрушечные барабаны, а позже уже приобрел установку", - рассказал отец мальчика Дмитрий Косинский.

Дмитрий - джазовый музыкант, он учился в Донецкой консерватории и знает, как важна практика на публике.

Юный барабанщик уже зарабатывает деньги, на которые хочет сводить невесту в аквапарк.

"Люди смотрят, бросают денежку, и у него на нее уже свои планы. У него есть невеста, и он хочет ее сводить в аквапарк. Марк знает, что если мы поиграем, то он уже и пиццу может заказать, и, вообще, побаловать не только себя, а и всю семью. А еще его люди стали на улице узнавать и хвалит. В общем, звезда", - отметил Дмитрий.

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