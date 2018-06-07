УкрEngРус
Регистрация
КияниМедОбоз

В Днепре появился мурал со Стивом Джобсом. Фотофакт

630Читать новость на украинском

В Днепре на стене девятиэтажного дома нарисовали портрет основателя корпорации Apple Стива Джобса.

Фото мурала на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Демченко.

"Во-первых, это красиво. Днепр, ж/м Тополь-3, обычная панельная 9-этажка", – написал он.

Новости
10 самых невероятных муралов Украины: рейтинг от CityOboz

facebook.com / Сергей Демченко

facebook.com / Сергей Демченко

Ранее на левом берегу города на стене 16-этажного дома появился мурал с изображением большого кита-косатки.

Как сообщал CityOboz, в центре Харькова нарисовали огромный потрет Кузьмы Скрябина.

Тема
Dnipro.City
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги