В Днепре появился мурал со Стивом Джобсом. Фотофакт

В Днепре на стене девятиэтажного дома нарисовали портрет основателя корпорации Apple Стива Джобса.

Фото мурала на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Демченко.

"Во-первых, это красиво. Днепр, ж/м Тополь-3, обычная панельная 9-этажка", – написал он.

facebook.com / Сергей Демченко

facebook.com / Сергей Демченко

Ранее на левом берегу города на стене 16-этажного дома появился мурал с изображением большого кита-косатки.

Как сообщал CityOboz, в центре Харькова нарисовали огромный потрет Кузьмы Скрябина.