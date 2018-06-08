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Повернення "Правди": в Дніпрі знову запрацював культовий кінотеатр

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У Дніпрі пройшло урочисте відкриття кінотеатру "Правда", який був закритий з липня минулого року.

Як повідомляє "Інформатор", 7 липня відбувся святковий показ фільму "Месники. Війна нескінченності".

Фільм транслювали вже з новою технологією звуку Dolby Atmos. Це перший в Дніпрі кінотеатр з подібною технологією.

"Відкриття вийшло незвичайним - на вулиці, з чудовим концертом для жителів міста, розважальною програмою для дітей, а також презентацією нового звуку і можливостей нашого кінотеатру. Кінотеатр "Правда" буде продовжувати радувати своїх глядачів новими проектами", - зазначила заступник директора з розвитку мережі кінотеатрів "Кінотема" Вікторія Хотянова.

Для відвідувачів провели концерт "Музика кіно" від солістів філармонії, оркестру Dnipro Band і шоу барабанщиків TheRythmMen.

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі з'явився мурал зі Стівом Джобсом.

Тема
Dnipro.City
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