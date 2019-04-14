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''Вот мы и в Европе'': сеть возмутил грязный метод борьбы с шумной молодежью в Киеве

2.1тЧитать материал на украинском

Пользователей Facebook возмутили снимки оболонской набережной, на которой жители города обнаружили измазанные солидолом бордюры и скамейки.

Таким образом, пишет автор фотографий Юрий Кир, местные жители борются с шумом по вечерам.

"Я понимаю, что жить на оболонской набережной с клевым видом на залив немного шумно по вечерам. Ну, как шумно в центре, да и вообще во всех тусовочных местах. Но этот способ бессмысленной борьбы с шумом - пробитое днище", - указал автор.

К своему посту киевлянин приложил снимки, на которых видны те самые испачканные солидолом бордюры и деревянные скамьи. Под постом Кира десятки возмущенных пользователей требуют наказания за подобные "методы борьбы".

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"Вот мы и в Европе", "В ж*пе мы только будем с таким быдлом", "Средневековому обществу средневековые методы борьбы. Печаль...", "За такое можно и окна побить. Есть гораздо лучшие способы борьбы с вечерними компаниями", "Стыд. Ничто не меняет этих людей", - указали под снимками.

''Вот мы и в Европе'': сеть возмутил грязный метод борьбы с шумной молодежью в Киеве
''Вот мы и в Европе'': сеть возмутил грязный метод борьбы с шумной молодежью в Киеве

Участников дискуссии также заинтересовал вопрос, как на подобные действия горожан реагирует полиция.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киеве вандалы уничтожили столбики, установленные для безопасности пешеходов.

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Место
УкраинаКиев
Теги
соцсетиFacebook
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это по-украински!!! Обосрать всю свою территорию, лишь бы кацапам не досталась.
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Юг Руси
Юг Руси
Очень даже по-Цэевропейски! 🤣🐵
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