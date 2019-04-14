Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

''От ми і в Європі'': мережу обурив брудний метод боротьби з галасливою молоддю в Києві

2.1тЧитати матеріал російською

Користувачів Facebook обурили знімки оболонської набережної, на якій жителі міста виявили вимазані солідолом бордюри та лавки.

Таким чином, пише автор фотографій Юрій Кир, місцеві жителі борються з шумом вечорами.

"Я розумію, що жити на оболонської набережній з кльовим видом на затоку трохи шумно вечорами. Ну, як шумно в центрі, так і взагалі у всіх тусовочних місцях. Але цей спосіб безглуздої боротьби з шумом - пробите дно", - вказав автор.

До свого посту киянин доклав знімки, на яких видно ті самі забруднені солідолом бордюри і дерев'яні лави. Під постом Кіра десятки обурених користувачів вимагають покарання за подібні "методи боротьби".

Новини
У Києві вандали знищили алею дерев: фото

"От ми і в Європі", "В ж*пі ми тільки будемо з таким бидлом", "Середньовічному суспільству середньовічні методи боротьби. Сум...", "За таке можна і вікна побити. Є набагато кращі способи боротьби з вечірніми компаніями", "Сором. Ніщо не змінює цих людей", - вказали під знімками.

''От ми і в Європі'': мережу обурив брудний метод боротьби з галасливою молоддю в Києві
''От ми і в Європі'': мережу обурив брудний метод боротьби з галасливою молоддю в Києві

Учасників дискусії також зацікавило питання, як на подібні дії городян реагує поліція.

Як писав OBOZREVATEL, в березні в Києві вандали знищили стовпчики, встановлені для безпеки пішоходів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаКиїв
Теги
соцмережіFacebook
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
6
Смішно
3
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Это по-украински!!! Обосрать всю свою территорию, лишь бы кацапам не досталась.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Очень даже по-Цэевропейски! 🤣🐵
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки