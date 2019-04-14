''От ми і в Європі'': мережу обурив брудний метод боротьби з галасливою молоддю в Києві

Користувачів Facebook обурили знімки оболонської набережної, на якій жителі міста виявили вимазані солідолом бордюри та лавки.

Таким чином, пише автор фотографій Юрій Кир, місцеві жителі борються з шумом вечорами.

"Я розумію, що жити на оболонської набережній з кльовим видом на затоку трохи шумно вечорами. Ну, як шумно в центрі, так і взагалі у всіх тусовочних місцях. Але цей спосіб безглуздої боротьби з шумом - пробите дно", - вказав автор.

До свого посту киянин доклав знімки, на яких видно ті самі забруднені солідолом бордюри і дерев'яні лави. Під постом Кіра десятки обурених користувачів вимагають покарання за подібні "методи боротьби".

"От ми і в Європі", "В ж*пі ми тільки будемо з таким бидлом", "Середньовічному суспільству середньовічні методи боротьби. Сум...", "За таке можна і вікна побити. Є набагато кращі способи боротьби з вечірніми компаніями", "Сором. Ніщо не змінює цих людей", - вказали під знімками.

Учасників дискусії також зацікавило питання, як на подібні дії городян реагує поліція.

Як писав OBOZREVATEL, в березні в Києві вандали знищили стовпчики, встановлені для безпеки пішоходів.

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