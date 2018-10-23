Под Харьковом изуродовали мемориал жертвам Второй мировой войны

В Харьковской области неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны в селе Циркуны.

Полиция начала разыскивать причастных к случившемуся. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

"Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному происшествию. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на улице Срибнокильской в Киеве неизвестные закрасили яркий мурал украинского художника, который украшал одну из стен улицы с 2016 года. Около двух лет назад его создал во время арт-фестиваля художник Александр Гребенюк.