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Под Харьковом изуродовали мемориал жертвам Второй мировой войны

1.7тЧитать материал на украинском

В Харьковской области неизвестные повредили мемориальный комплекс погибшим в годы Второй мировой войны в селе Циркуны.

Полиция начала разыскивать причастных к случившемуся. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Под Харьковом изуродовали мемориал жертвам Второй мировой войны
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"Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному происшествию. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Под Харьковом изуродовали мемориал жертвам Второй мировой войны

Как ранее писал OBOZREVATEL, на улице Срибнокильской в Киеве неизвестные закрасили яркий мурал украинского художника, который украшал одну из стен улицы с 2016 года. Около двух лет назад его создал во время арт-фестиваля художник Александр Гребенюк.

Тема
Kharkiv.City
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Натанов Иван
Натанов Иван
свиньи желто-синие.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Украинцы на большее не спасобны.чего с дебилов возьмёшь
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОВТОР СТЁРТОГО ПОСТА: ОБОЗ опять врёт. Мемориал не "жертвам" - жертвы были в Бабьем Яру, на Волыи, в Хатыни, где бандеровцы убивали безоружных. А это мемориал героям-красноармейцам, павшим смертью храбрых в борьбе с нацистами.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Трубицын Александр, ні жертва ти, тебе по по пяні струганув папаша алкаш.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Трубицын Александр, ні жертва ти, тебе по пяні струганув папаша алкаш.
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