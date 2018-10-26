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''Сморід у всій будівлі'': в Харкові студентів змусили відрами прибирати екскременти

6.9тЧитати матеріал російською

У Харкові в державному автомобільно-дорожньому коледжі прорвало каналізаційну трубу. Незважаючи на те, що в будівлі був нестерпний сморід — студентів відправили на заняття.

Крім того, прибирати наслідки довелося студентам, які проходили практику в цей час. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Х***ий Харків".

''Сморід у всій будівлі'': в Харкові студентів змусили відрами прибирати екскременти
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"Прорвало каналізацію і г*вно залило весь підвал. Сморід був у всьому будинку, але студентів змусили йти далі на пари. А найвеселіше, що тих, хто в нині проходить практику, змусили відрами це г*вно вичерпувати і виливати у люк", — йдеться у повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Харківській області невідомі пошкодили меморіальний комплекс загиблим у роки Другої світової війни в селі Циркуни. Поліція почала розшукувати причетних до події.

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Kharkiv.City
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
ОБОЗ опускается до ничтожных новостей, лишь бы они были негативными.
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Livesey David
Livesey David
Это нормально, хахол без гоvна, как лошадь без сена. ))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
допа и гепа рулят
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