''Сморід у всій будівлі'': в Харкові студентів змусили відрами прибирати екскременти

У Харкові в державному автомобільно-дорожньому коледжі прорвало каналізаційну трубу. Незважаючи на те, що в будівлі був нестерпний сморід — студентів відправили на заняття.

Крім того, прибирати наслідки довелося студентам, які проходили практику в цей час. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Х***ий Харків".

"Прорвало каналізацію і г*вно залило весь підвал. Сморід був у всьому будинку, але студентів змусили йти далі на пари. А найвеселіше, що тих, хто в нині проходить практику, змусили відрами це г*вно вичерпувати і виливати у люк", — йдеться у повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Харківській області невідомі пошкодили меморіальний комплекс загиблим у роки Другої світової війни в селі Циркуни. Поліція почала розшукувати причетних до події.